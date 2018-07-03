Новости дня

В Екатеринбурге экс-главбух торговой сети «Монетка» осуждена за хищение 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга признал главного бухгалтера торговой сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») Айгуль Абуову виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.



Суд установил, что с марта по август 2013 года женщина, используя свое служебное положение, вносила недостоверные сведения в бухгалтерскую отчетность о наличии гражданско-правовых отношений с подконтрольным ей юридическим лицом ООО «Бай-Сул». Таким образом она похитила у ООО «Элемент-Трейд» свыше 3,8 млн руб.



«Полученными незаконно денежными средствами бухгалтер распоряжалась по своему усмотрению, в том числе на оплату своих кредитов, коммунальных услуг коттеджей, страхование», ― комментируют в пресс-службе генпрокуратуры.



В отношении А. Абуовой было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».



Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: