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Сотрудники ПНТЗ и волонтеры организации «Город первых» восстанавливают «Ротонду» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Активисты общественной организации «Город первых» приступили к восстановлению одного из архитектурных символов Первоуральска — беседки «Ротонда», расположенной в жилом квартале между улицами Гагарина, Чкалова, Володарского и Трубников. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



На первом этапе 40 волонтеров очистили памятник от выросшей на нем травы, убрали прилегающую территорию от мусора. В ближайшее время активисты «Города первых» вместе с сотрудниками Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) начнут кронирование деревьев и удаление сухостоя. По завершении этих работ будет произведена реставрация беседки, в рамках которой забетонируют ступени, покрасят колонны, удалят надписи. Комплексное обновление памятника и территории вокруг него планируется закончить до конца июля.



«Решение вопросов экологии в городе начинается с малых дел — уборки дворовой территории, правильной утилизации отходов, благоустройства рекреационных зон. Активисты «Города первых» призывают неравнодушных граждан присоединяться к мероприятиям по охране окружающей среды и сделать Первоуральск еще чище», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



«В 50-х годах ХХ века район города, своеобразной архитектурной доминантой которого стала «Ротонда», был отмечен дипломом Совета министров СССР за осуществление комплексной застройки. И хотя сегодня этот памятник находится в запущенном состоянии, ждать осталось недолго: волонтеры общественной организации «Город первых» планируют воссоздать ландшафт вокруг беседки и сделать «Ротонду» местом отдыха горожан», — отмечают в пресс-службе.



Напомним, общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске (Свердловская область). Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.



Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (343) 27-75-68 или по электронной почте: Gorodpervykh@yandex.ru.

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