Новости дня

Выпускники программы «Будущее Белой металлургии» ЧТПЗ получили дипломы об окончании образования

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. 132 выпускника корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ получили дипломы об окончании среднего профессионального образования. Семь студентов завершили обучение с отличием, сообщает пресс-служба компании.



Самые успешные и перспективные ребята уже трудоустроены в ведущие цехи Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). В их числе — победители V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Мехатроника» Василий Козырицкий и Андрей Михайлов, призеры III Национального чемпионата по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) Евгений Александров и Максим Мельников, а также участник международного чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции «Промышленная механика и монтаж» Максим Популов.



«За 7 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение окончили 677 выпускников, 70% из которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ, — подчеркивает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов. — Ребята выбирают именно нашу компанию, поскольку здесь созданы все условия для их профессионального развития. Обучаясь по дуальной модели образования, к окончанию 4 курса студенты осваивают 3-4 рабочих профессии и полностью адаптированы к металлургическому производству».



65 выпускников программы «Будущее Белой металлургии» в этом году будут призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации. Лучшие из них пройдут обязательную срочную службу в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ в пос. Горный Щит Свердловской области. Кроме освоения военных специальностей будущие металлурги в Горном Щите смогут продолжить изучение технических и гуманитарных дисциплин.



После окончания военной службы выпускники, трудоустроенные на ПНТЗ, смогут поступить на базовую кафедру УрФУ им. Б.Н. Ельцина «Технологии и оборудование трубного производства» и получить высшее образование без отрыва от производства. Вступительные экзамены включают оценку знаний по общеобразовательным дисциплинам — математике, физике и русскому языку. Для новотрубников-абитуриентов в Образовательном центре Группы ЧТПЗ организованы бесплатные курсы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: