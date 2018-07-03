Дайджест
Полиция Великобритания установила подозреваемых по делу Скрипалей
3 июль 2018 (10:04)
Правоохранительные органы Великобритании установили круг подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.
В полиции пришли к выводу, что к нападению причастны два человека, они покинули территорию страны через 24 часа после совершения преступления.
Собеседники газеты не назвали имена подозреваемых, однако отметили, что они скорее всего связаны с Россией. В данный момент в их отношении заведено уголовное дело. Источники издания также отметили, что совершивших покушение будет нелегко привлечь к ответственности.
В газете добавили, что официальное заявление о подозреваемых будет сделано в ближайшие дни.
В полиции пришли к выводу, что к нападению причастны два человека, они покинули территорию страны через 24 часа после совершения преступления.
Собеседники газеты не назвали имена подозреваемых, однако отметили, что они скорее всего связаны с Россией. В данный момент в их отношении заведено уголовное дело. Источники издания также отметили, что совершивших покушение будет нелегко привлечь к ответственности.
В газете добавили, что официальное заявление о подозреваемых будет сделано в ближайшие дни.
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