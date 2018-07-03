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Полиция Великобритания установила подозреваемых по делу Скрипалей

Правоохранительные органы Великобритании установили круг подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.



В полиции пришли к выводу, что к нападению причастны два человека, они покинули территорию страны через 24 часа после совершения преступления.



Собеседники газеты не назвали имена подозреваемых, однако отметили, что они скорее всего связаны с Россией. В данный момент в их отношении заведено уголовное дело. Источники издания также отметили, что совершивших покушение будет нелегко привлечь к ответственности.



В газете добавили, что официальное заявление о подозреваемых будет сделано в ближайшие дни.

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