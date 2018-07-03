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Японского осьминога съели после правильного прогноза по матчу Бельгия — Япония

В Японии осьминог-оракул не дожил до исхода матча национальной сборной против команды Бельгии, результат которого он предсказал правильно, сообщает «Советский спорт».



Как информирует South China Morning Post, владелец гигантского головоногого моллюска по имени Кисуо Абэ не стал дожидаться окончания мундиаля, убив прорицателя и продав на местном рынке уже после третьего матча. По словам Абэ, он был рад, что его осьминог угадал исход всех матчей группового этапа с участием «синих самураев», и надеется, что появится второй Рабьо, который будет помогать Японии дальше.



Сборная Японии уступила команде Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018 и покинула турнир.

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