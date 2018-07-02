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За пять месяцев 2018 года сумма займов в российских МФО превысила 110 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.07.2018. По итогам 5 месяцев 2018 года МФО выдали в России около 11 млн займов на сумму более 110 млрд руб., следует из статистики компании «Домашние деньги».



В годовом выражении количество выданных займов выросло на 19%, а по объему — на 17%. По итогам года в России будет выдано около 26 млн займов и рост составит 15%, считают аналитики компании.



После падения на протяжении последних двух лет средняя сумма займа вновь показала рост и в мае составила около 10,1-10,5 тыс. руб.



«С одной стороны, на это повлиял показатель инфляции, который явно прослеживается в запросах потребителей: теперь клиенты оставляют заявки на большие суммы. Кроме того, МФО стали выдавать больше относительно новых для рынка продуктов — например, POS-займов, чек по которым выше, чем по займам «до зарплаты», ― считают аналитики компании.

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