Новости дня

Суд оштрафовал Нижнесалдинский металлургический завод на 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Верхнесалдинский районный суд обязал ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» выплатить 100 тыс. руб. штрафа за несоблюдение экологических требований. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



В конце мая 2018 года надзорный орган оштрафовал завод на 180 тыс. руб. Однако предприятие не согласилось с постановлением Росприроднадзора и обжаловало его в суде. В конце июня 2018 года суд снизил размер штрафа до 100 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: