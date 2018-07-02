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Суд оштрафовал Нижнесалдинский металлургический завод на 100 тыс. рублей

2 июль 2018 (17:10)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Верхнесалдинский районный суд обязал ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» выплатить 100 тыс. руб. штрафа за несоблюдение экологических требований. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.

В конце мая 2018 года надзорный орган оштрафовал завод на 180 тыс. руб. Однако предприятие не согласилось с постановлением Росприроднадзора и обжаловало его в суде. В конце июня 2018 года суд снизил размер штрафа до 100 тыс. руб.

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