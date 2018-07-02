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Минздрав Свердловской области повысил медикам оклады за счет сокращения допвыплат
2 июль 2018 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Министр здравоохранения Свердловской области Алексей Цветков направил в медучреждения письмо об изменении окладов и стимулирующих выплат. Документ есть в распоряжении УрБК.
Как следует из письма, работникам медицинских учреждений региона должны увеличить зарплату. Однако дополнительные выплаты будут сокращены пропорционально росту окладов.
«Руководителям учреждений предписывается осуществлять повышение окладов в пределах утвержденного фонда оплаты труда», — следует из письма, которое есть в распоряжении УрБК.
В пояснении к расчетам глава областного Минздрава ссылается на реализацию майских указов президента РФ о повышении окладов медицинским работникам.
Как следует из письма, работникам медицинских учреждений региона должны увеличить зарплату. Однако дополнительные выплаты будут сокращены пропорционально росту окладов.
«Руководителям учреждений предписывается осуществлять повышение окладов в пределах утвержденного фонда оплаты труда», — следует из письма, которое есть в распоряжении УрБК.
В пояснении к расчетам глава областного Минздрава ссылается на реализацию майских указов президента РФ о повышении окладов медицинским работникам.
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