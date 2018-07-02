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Арена УГМК — вопросы остались
2 июль 2018 (15:41)
В минувшую пятницу, 29 июня 2018 года, в Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту ледовой арены на месте снесенной телебашни. По своему тону мероприятие стало продолжением дискуссии о целесообразности строительства объекта УГМК в центре города. Ожидалось, что представители застройщика ответят на вопросы, поставленные на Градсовете при губернаторе Свердловской области.
Напомним, что Градостроительный совет, на котором рассматривался проект ледовой арены, состоялся 31 мая 2018 года. Во время заседания председатель городского Градсовета Михаил Вяткин поставил вопрос о нецелесообразности возведения «мегапроекта» в центре города с плотной исторической застройкой. Также М. Вяткин подверг сомнению расчеты застройщика по транспортной доступности. По замыслу авторов проекта, большинство зрителей будут добираться до арены на общественном транспорте (ОТ) или пешком. Вместимость спорткомплекса составляет 15 тыс. человек.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам заседания заявил, что на вопросы Михаила Вяткина застройщик должен предоставить обоснования.
Логично было бы предположить, что ответы на претензии будут представлены на публичных слушаниях. Фактически на подготовку у представителей застройщика был месяц.
На публичных слушаниях концепцию спортобъекта представляли руководитель ОАО «Ледовая арена» (основной акционер — УГМК) Данил Крицкий, представитель мастерской генплана Евгений Падерин и директор ООО «Уралдорпроект» Сания Абашева (бывший председатель комитета по благоустройству горадминистрации).
Презентация, показанная на слушаниях, была той же, что на губернаторском Градсовете. Здесь же Д. Крицкий повторил тезис о мировом опыте строительства подобных объектов в центрах городов за рубежом. Руководитель ОАО «Ледовая арена» пояснил, что часть исторической застройки, которая признана памятником, будет вовлечена в спорткомплекс. Строения, не получившие статуса объектов культурного наследия, по всей видимости пойдут под снос.
«В некоторых памятниках архитектуры проживают люди. Это некомфортно, на наш взгляд», — сказал Данил Крицкий.
Сания Абашева в своем выступлении попыталась разъяснить вопрос распределения людских потоков. Участники проекта по-прежнему настаивают, что большинство зрителей будут добираться до ледовой арены и возвращаться домой либо на ОТ, либо пешком. По словам С. Абашевой, во избежание транспортного коллапса возле спорткомплекса будут построены кафе, которые, как и торговые центры, расположенные вблизи, должны оттянуть часть людей, чтобы не допустить единовременной нагрузки на улично-дорожную сеть (УДС) и общественный транспорт.
Однако никаких расчетов распределения потоков зрителей так и не было представлено. Также С. Абашева не пояснила, почему часть зрителей после окончания мероприятий должна обязательно отправиться в заведения общепита.
Из 459 зарегистрированных участников слушаний для выступлений заявились 19 человек. Первой на трибуну вышла архитектор Марина Сахарова. Она заинтересовалась транспортными расчетами, которые должны были провести проектировщики.
«Вопросы к разработчикам: а где у вас расчеты по транспорту? Вы ничего не представили. Нет ни на одном чертеже. Где расчеты пропускной способности улиц?», — спросила М. Сахарова.
Выступавший следом за ней председатель СРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Олег Букин выдвинул версию, что спортобъект получил одобрение от властей для маскировки провала по благоустройству набережной Исети.
«Администрация города довела эту территорию до такого состояния, захламила. А теперь ищут способы, как это закрыть, застроить», — сказал О. Букин.
Также он уличил Д. Крицкого в манипуляции фактами относительно мирового опыта строительства спорткомплексов.
«Откройте «Википедию» — в ряде городов за рубежом арены находятся в новых частях города, а не в центре, как говорят разработчики. Для той же «Мерседес-Бенц Арены» выбрали участок, площадь которого составляет 18 га. А здесь сколько?», — отметил О. Букин (для строительства здания предусмотрена территория площадью 4,8 га — прим. ред.).
Общественник Дмитрий Москвин в свою очередь не увидел в проекте никаких расчетов по влиянию на экологию. Также у него возникли вопросы по соблюдению границ водоохранной зоны. Кроме того, ему не совсем понятно, как проект ледовой арены будет сочетаться с планами горадаминистрации по благоустройству набережной Исети на участке между улицей Малышева и ЦПКиО. Исходя из планов муниципальной власти, противники проекта считали логичным разбить парк на месте снесенной телебашни.
Впрочем, сторонников проекта УГМК в зале набралось больше. За строительство спорткомплекса проголосовали 255 человек, против — 107 человек. Воздержался 21 человек. Более 70 участников во время слушаний исчезли, судя по результатам голосования.
Однако у прошедшего обсуждения ледовой арены есть и другой результат — застройщик так и не выполнил поручение губернатора Свердловской области. Обоснованных и внятных ответов на вопросы Михаила Вяткина не прозвучало.
Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области
Напомним, что Градостроительный совет, на котором рассматривался проект ледовой арены, состоялся 31 мая 2018 года. Во время заседания председатель городского Градсовета Михаил Вяткин поставил вопрос о нецелесообразности возведения «мегапроекта» в центре города с плотной исторической застройкой. Также М. Вяткин подверг сомнению расчеты застройщика по транспортной доступности. По замыслу авторов проекта, большинство зрителей будут добираться до арены на общественном транспорте (ОТ) или пешком. Вместимость спорткомплекса составляет 15 тыс. человек.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам заседания заявил, что на вопросы Михаила Вяткина застройщик должен предоставить обоснования.
Логично было бы предположить, что ответы на претензии будут представлены на публичных слушаниях. Фактически на подготовку у представителей застройщика был месяц.
На публичных слушаниях концепцию спортобъекта представляли руководитель ОАО «Ледовая арена» (основной акционер — УГМК) Данил Крицкий, представитель мастерской генплана Евгений Падерин и директор ООО «Уралдорпроект» Сания Абашева (бывший председатель комитета по благоустройству горадминистрации).
Презентация, показанная на слушаниях, была той же, что на губернаторском Градсовете. Здесь же Д. Крицкий повторил тезис о мировом опыте строительства подобных объектов в центрах городов за рубежом. Руководитель ОАО «Ледовая арена» пояснил, что часть исторической застройки, которая признана памятником, будет вовлечена в спорткомплекс. Строения, не получившие статуса объектов культурного наследия, по всей видимости пойдут под снос.
«В некоторых памятниках архитектуры проживают люди. Это некомфортно, на наш взгляд», — сказал Данил Крицкий.
Сания Абашева в своем выступлении попыталась разъяснить вопрос распределения людских потоков. Участники проекта по-прежнему настаивают, что большинство зрителей будут добираться до ледовой арены и возвращаться домой либо на ОТ, либо пешком. По словам С. Абашевой, во избежание транспортного коллапса возле спорткомплекса будут построены кафе, которые, как и торговые центры, расположенные вблизи, должны оттянуть часть людей, чтобы не допустить единовременной нагрузки на улично-дорожную сеть (УДС) и общественный транспорт.
Однако никаких расчетов распределения потоков зрителей так и не было представлено. Также С. Абашева не пояснила, почему часть зрителей после окончания мероприятий должна обязательно отправиться в заведения общепита.
Из 459 зарегистрированных участников слушаний для выступлений заявились 19 человек. Первой на трибуну вышла архитектор Марина Сахарова. Она заинтересовалась транспортными расчетами, которые должны были провести проектировщики.
«Вопросы к разработчикам: а где у вас расчеты по транспорту? Вы ничего не представили. Нет ни на одном чертеже. Где расчеты пропускной способности улиц?», — спросила М. Сахарова.
Выступавший следом за ней председатель СРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Олег Букин выдвинул версию, что спортобъект получил одобрение от властей для маскировки провала по благоустройству набережной Исети.
«Администрация города довела эту территорию до такого состояния, захламила. А теперь ищут способы, как это закрыть, застроить», — сказал О. Букин.
Также он уличил Д. Крицкого в манипуляции фактами относительно мирового опыта строительства спорткомплексов.
«Откройте «Википедию» — в ряде городов за рубежом арены находятся в новых частях города, а не в центре, как говорят разработчики. Для той же «Мерседес-Бенц Арены» выбрали участок, площадь которого составляет 18 га. А здесь сколько?», — отметил О. Букин (для строительства здания предусмотрена территория площадью 4,8 га — прим. ред.).
Общественник Дмитрий Москвин в свою очередь не увидел в проекте никаких расчетов по влиянию на экологию. Также у него возникли вопросы по соблюдению границ водоохранной зоны. Кроме того, ему не совсем понятно, как проект ледовой арены будет сочетаться с планами горадаминистрации по благоустройству набережной Исети на участке между улицей Малышева и ЦПКиО. Исходя из планов муниципальной власти, противники проекта считали логичным разбить парк на месте снесенной телебашни.
Впрочем, сторонников проекта УГМК в зале набралось больше. За строительство спорткомплекса проголосовали 255 человек, против — 107 человек. Воздержался 21 человек. Более 70 участников во время слушаний исчезли, судя по результатам голосования.
Однако у прошедшего обсуждения ледовой арены есть и другой результат — застройщик так и не выполнил поручение губернатора Свердловской области. Обоснованных и внятных ответов на вопросы Михаила Вяткина не прозвучало.
Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области
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