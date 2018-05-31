Арене УГМК предложили переехать

Изображение из презентации Ледовой арены для заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области

Градостроительный совет при губернаторе Свердловской области рассмотрел 31 мая 2018 года концепцию проекта «Ледовой арены», которую намерена построить УГМК в Екатеринбурге. Саму идею строительства подобного комплекса участники градсовета в целом посчитали неплохой. Вместе с тем представители сообщества архитекторов в лице главы городского градсовета Михаила Вяткина посчитали выбранное для арены место неудачным с точки зрения существующих нормативов строительства.Проект «Ледовой арены» на заседании губернаторского градсовета представлял директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов. Как следует из его выступления, три варианта спорткомплекса были представлены задолго до сегодняшнего заседания, и в интернете было проведено онлайн-голосование. Однако широкой общественности о существовании готовых решений стало известно лишь на днях. Ничего нового из того, что было описано в презентации УГМК, С. Ерыпалов на заседании не сказал.Любопытные моменты в этом проекте начали проясняться после выступления других участников. Так, из слов главы администрации Екатеринбурга Александр Якоба следует, что ряд парковок, представленных в проекте, существуют только на бумаге.«Я бы хотел остановиться на паркинге на улице Декабристов. Там нет окончательного решения в связи с требованиями безопасности к метрополитену», — сказал А. Якоб.Его заместитель по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев, в свою очередь, указал на то, что инвестор не озаботился облагораживанием территории вокруг арены. В этом смысле спорткомплекс не выглядит точкой роста, ради чего собственно и освобождалась площадка вокруг недостроенной телебашни.Совершенно в другое русло тон обсуждения проекта повернул председатель городского градсовета Михаил Вяткин.«Как только профессиональное сообщество проектировщиков и архитекторов узнало о намерениях построить здесь арену, мы собрались на расширенное заседание. Тогда все критически высказались относительно этого проекта. Вопрос размещения здесь ледового дворца вызвал у нас отрицательное мнение», — начал М. Вяткин.По его словам, у профессионального сообщества есть три серьезных вопроса к проектировщикам. Первое — это размещение такого «мегапроекта» в историческом центре города. Михаил Вяткин, выражающий мнение профессионального сообщества, назвал такое решение нонсенсом. Он считает, что в мировой практике подобные сооружения строятся на развивающейся территории, где такие комплексы становятся точкой роста. Обязательным условием для возведения масштабных объектов, как отметил глава городского градсовета, является наличие рядом крупных транспортных магистралей.Вторым моментом стало соотношение масштабов объекта с нормативами проектирования. Площадь территории, на которой УГМК планирует построить комплекс на 12-15 тыс. человек, не соотносится с общепринятыми условиями. По словам М. Вяткина, для физкультурно-спортивных сооружений предусмотрено соотношение 0,7-0,8 га на 1 тыс. человек. Соответственно, для «Ледовой арены» даже на 12 тыс. нужно выделить площадку на 10 га. Для строительства здания предусмотрена территория площадью 4,8 га, то есть в два раза меньше нормативов проектирования.Третьим и ключевым вопросом, который задавала ранее к проектировщикам и городская общественность, является транспортная доступность «Ледовой арены». Здесь Михаил Вяткин указал на несколько моментов. На примере футбольных матчей он напомнил о перекрытиях к арене улиц для свободного передвижения болельщиков. То же самое, по мнению специалиста, будет происходить и вокруг ледовой арены в случае проведения крупных состязаний.«Я еще допускаю, что на хоккейные матчи болельщики пойдут пешком, но кто откажется поехать на концерт на автомобиле? Если говорить о матчах, то мировая практика говорит о том, что все перекрывается даже при отсутствии аншлагов, в том числе и метро. Прилегающие рядом улицы 8 Марта, Декабристов и Розы Люксембург уже исчерпали свою пропускную способность. Кроме того, рядом присутствует цирк. А если произойдет наложение спектакля в цирке и концерта? Вопрос транспортного обслуживания должен пройти независимую экспертную оценку, а не приведенные здесь расчеты», — сказал М. Вяткин.В заключение он предложил в качестве альтернативы только один вариант — подобрать альтернативную площадку, где спортивный комплекс никому не помешает.После этого выступления обсуждение переросло в дебаты, на которых произошло явное разделение участников на сторонников и противников проекта. Первые в противовес словам Михаила Вяткина приводили мировой опыт строительства. В частности, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт привел в пример Центральный стадион в Екатеринбурге. По его словам, после его реконструкции никаких транспортных проблем в городе не возникло во время тестовых матчей. Вместе с тем С. Швиндт не упомянул, что вместе с главной ареной города были перестроены дороги.Представитель Гильдии строителей и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль, в свою очередь, выразил полную солидарность с позицией главы городского градсовета. О негативных последствиях необдуманных решений предупредил также первый заместитель генерального директора ЗАО «Форум-групп», а также бывший замглавы горадминистрации Сергей Мямин.«Были у нас не самые удачные примеры, в частности, ДИВС. То, что там сделали сначала, — было убожеством», — отметил С. Мямин.Все оставшееся время заседание прошло в обсуждении замечаний, высказанных Михаилом Вяткиным. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что мнение главы городского градсовета должно быть учтено в обязательном порядке.«Безусловно, объект городу необходим. Я понимаю все задачи, которые были поставлены, Михаил Борисович (Вяткин — прим. ред). Директору по капитальному строительству УГМК (Сергею Ерыпалову — прим. ред.) и руководству по организации проекта необходимо ответить на эти вопросы», — сказал в конце заседания глава региона.Впрочем, судя по настроению представителя УГМК после заседания, озвученные на Градсовете вопросы, могут остаться без ответов. Отказываться от размещения спорткомплекса на площадке бывшей телебашни компания скорее всего не намерена.