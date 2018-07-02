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ЕВРАЗ НТМК заселил полезные растения в водоемы Нижнего Тагила
2 июль 2018 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. ЕВРАЗ НТМК очищает водоемы Нижнего Тагила от загрязняющих веществ при помощи экзотических растений, которые питаются органическими и неорганическими веществами, сообщает пресс-служба компании.
Экологи предприятия высадили в акваторию прудка-осветлителя на реке Вязовка эйхорнию и пистию, а в Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище — одноклеточную микроводоросль хлорелла.
Высадка растений производится ежемесячно. Летом в прудок-осветлитель на реке Вязовка заселяют около 650 корней бразильского водного растения эйхорния (второе название — водяной гиацинт). Этим летом экологи комбината впервые высадили 50 корней африканского растения пистия. Оно имеет мощную корневую систему, которая выполняет функцию очищающего фильтра. В Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище экологи ЕВРАЗ НТМК заселили более 600 литров суспензии микроводоросли хлорелла. Хлорелла также используется и в прудке-осветлителе на реке Вязовка.
«ЕВРАЗ НТМК регулярно проводит водоохранные мероприятия на природных водоемах. Применение хлореллы и эйхорнии позволяет в три раза снизить концентрацию загрязняющих веществ в воде», — рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Савчук.
Микроводоросль хлорелла экологи ЕВРАЗ НТМК применяют с 2010 года. Хлорелла — это шаровидная или эллипсоидная клетка размером не больше восьми микрометров. В воду она поступает в виде концентрированной суспензии. Микроводоросль быстро размножается: в течение суток ее становится в четыре раза больше. В воде растение фотосинтезирует: поглощает углекислый газ, насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами.
Для предотвращения миграции растений по акватории прудка-осветлителя экологи устанавливают камышовые боны. Помимо этого, для очистки сточных вод используются угольные фильтры, которые меняют несколько раз в месяц.
Экологи предприятия высадили в акваторию прудка-осветлителя на реке Вязовка эйхорнию и пистию, а в Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище — одноклеточную микроводоросль хлорелла.
Высадка растений производится ежемесячно. Летом в прудок-осветлитель на реке Вязовка заселяют около 650 корней бразильского водного растения эйхорния (второе название — водяной гиацинт). Этим летом экологи комбината впервые высадили 50 корней африканского растения пистия. Оно имеет мощную корневую систему, которая выполняет функцию очищающего фильтра. В Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище экологи ЕВРАЗ НТМК заселили более 600 литров суспензии микроводоросли хлорелла. Хлорелла также используется и в прудке-осветлителе на реке Вязовка.
«ЕВРАЗ НТМК регулярно проводит водоохранные мероприятия на природных водоемах. Применение хлореллы и эйхорнии позволяет в три раза снизить концентрацию загрязняющих веществ в воде», — рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Савчук.
Микроводоросль хлорелла экологи ЕВРАЗ НТМК применяют с 2010 года. Хлорелла — это шаровидная или эллипсоидная клетка размером не больше восьми микрометров. В воду она поступает в виде концентрированной суспензии. Микроводоросль быстро размножается: в течение суток ее становится в четыре раза больше. В воде растение фотосинтезирует: поглощает углекислый газ, насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами.
Для предотвращения миграции растений по акватории прудка-осветлителя экологи устанавливают камышовые боны. Помимо этого, для очистки сточных вод используются угольные фильтры, которые меняют несколько раз в месяц.
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