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УБРиР отменил комиссию за обслуживание по кредитной карте «120 дней без процентов»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) со 2 июля 2018 года отменяет комиссию за обслуживание карточного счета по кредитной карте «120 дней без процентов». Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Оформить бесплатную карту можно будет до 1 сентября 2018 года в Екатеринбурге и Свердловской области, а также в Челябинской, Кировской областях и Республике Башкортостан.



Для остальных регионов присутствия УБРиР (Пермский край, Москва, Воронежская область, Саратовская область, Оренбургская область, Белгородская область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан, Тюменская область, Нижегородская область, Самарская область, Курганская область, Ульяновская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Ростовская область, Томская область, Кемеровская область, Омская область, Волгоградская область, Курская область, Астраханская область, Алтайский край, Ленинградская область, Липецкая область, Республика Чувашия, Ямало-Ненецкий АО) предложение действует с 18 июня до 18 августа.



Как отмечают в пресс-службе банка, население активно возвращается к потребительской модели поведения: оценивая данные по эмиссии карт ЦБ, видно, что в I квартале 2018 года спрос на кредитные карты превысил спрос на потребительские кредиты. А по данным НБКИ, в январе-апреле 2018 года общее количество выданных новых кредитных карт увеличилось по сравнению с прошлым годом на 60,6%.



«У людей сформировалось понимание, что кредитная карта сегодня — это хорошая альтернатива экспресс-кредитованию. При этом длинный льготный период позволяет комфортно вернуть заемные средства банку, а после вновь использовать карту по своему усмотрению. Видя повышенный спрос на этот продукт, мы пошли навстречу нашим клиентам и отменили комиссию за обслуживания карточного счета», — пояснил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



По данным УБРиР, с момента запуска продукта — в ноябре 2017 года — держателями кредитных карт «120 дней без процентов» было совокупно потрачено более 311 млн руб., из них 22% — в супермаркетах, 11% — на покупки для дома и ремонта, 11% — на одежду и обувь, 9% — на автоуслуги, 6% — на покупку бытовой техники и по 3% — на рестораны, отели и медицину.



Добавим, что по условиям кредитной карты «120 дней без процентов» клиентам возвращается 1% потраченных средств за любые покупки по карте без ограничений по сумме. Кредитный лимит без подтверждения дохода составляет до 100 000 руб., с подтверждением — до 299 999 руб.

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