Новости дня
Каждый десятый россиянин хочет переехать за рубеж
2 июль 2018 (14:03)
УрБК, Москва, 02.07.2018. Каждый десятый россиянин выразил желание покинуть страну и переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж, свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.
Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 31%. В целом, как отмечает ВЦИОМ, с 2011 года число желающих уехать из России остается неизменным. Из числа потенциальных эмигрантов 44% не имеют четкого плана о выезде из страны, 41% ничего не предпринимали для переезда на ПМЖ за границу.
Самыми привлекательными для переезда среди россиян считаются Германия (16%), США (7%), Испания (6%) и Канада (5%).
О своем нежелании уезжать из России заявили 88% граждан.
Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 31%. В целом, как отмечает ВЦИОМ, с 2011 года число желающих уехать из России остается неизменным. Из числа потенциальных эмигрантов 44% не имеют четкого плана о выезде из страны, 41% ничего не предпринимали для переезда на ПМЖ за границу.
Самыми привлекательными для переезда среди россиян считаются Германия (16%), США (7%), Испания (6%) и Канада (5%).
О своем нежелании уезжать из России заявили 88% граждан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы переехать на ПМЖ за границу
- HeadHunter: Екатеринбург считается самым привлекательным для переезда среди крупных городов Урала
- Жители УрФО все чаще рассматривают возможность переезда в другой город ради работы
- 54% россиян хотят эммигрировать
- Каждый десятый житель Екатеринбурга хотел бы переехать в другой город или страну