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Каждый десятый россиянин хочет переехать за рубеж

УрБК, Москва, 02.07.2018. Каждый десятый россиянин выразил желание покинуть страну и переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж, свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.



Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 31%. В целом, как отмечает ВЦИОМ, с 2011 года число желающих уехать из России остается неизменным. Из числа потенциальных эмигрантов 44% не имеют четкого плана о выезде из страны, 41% ничего не предпринимали для переезда на ПМЖ за границу.



Самыми привлекательными для переезда среди россиян считаются Германия (16%), США (7%), Испания (6%) и Канада (5%).



О своем нежелании уезжать из России заявили 88% граждан.

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