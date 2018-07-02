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Гендиректор нижнетагильской УК «ВостокЗападТ» предстанет перед судом за невыплату зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора нижнетагильской управляющей компании ООО «ВостокЗападТ».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, гендиректор обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».



УК ООО «ВостокЗападТ» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными в Нижнем Тагиле.



По данным следствия, с мая 2015 года по апрель 2016 года обвиняемый в своих интересах и в интересах управляющей компании распоряжался деньгами, которые поступали на счета от контрагентов. При этом ООО «ВостокЗападТ» имело достаточные оборотные денежные средства для выплаты заработной платы.



«В частности, обвиняемый направлял денежные средства на оплату хозяйственных расходов организации. Фактически он не выплачивал свыше 2 месяцев заработную плату 21 работнику ООО «ВостокЗападТ» на общую сумму свыше 751,9 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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