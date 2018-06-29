Новости дня

ФАС одобрила индексацию тарифов ЖКХ

УрБК, Москва, 29.06.2018. Федеральная антимонопольная служба России не выявила нарушений при индексации тарифов ЖКХ, которая будет проведена с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В ведомстве отметили, что корректировка проводится в пределах 4% и отклонений от прогнозов социально-экономического развития в данном случае нет.



В ФАС России обратили внимание на то, что в муниципалитетах максимальные индексы могут отличаться от общефедерального значения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: