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Россия подала иск в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий

УрБК, Москва, 29.06.2018. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина.



«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — пояснил министр.



США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».



РФ направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с доппошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий, сказано в сообщении.



«Консультации — первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора», — добавил М. Орешкин.



Россия в конце мая уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 млн долл. США в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 млрд долл. США, из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.



Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 19 июня сообщил, что РФ в ближайшее время введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке. Он также заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

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