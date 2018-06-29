Новости дня

В рамках «Иннопрома — 2018» власти Среднего Урала планируют подписать соглашения с тремя субъектами РФ

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. В рамках выставки «Иннопром — 2018» власти Свердловской области планируют подписать соглашения о сотрудничестве с тремя субъектами РФ. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«От лица правительства Свердловской области планируется подписать соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной, экологической, гуманитарной и иных сферах с Нижегородской и Магаданской областями, а также Республикой Татарстан», — говорится в сообщении.



Также на полях «Иннопрома-2018» состоится обсуждение вопроса создания в регионе индустриального парка с лесоперерабатывающим комплексом, а также запланированы переговоры с представителями ассоциации лесопромышленников Китайской народной республики.



Ранее сообщалось, что участие в выставке уже подтвердили около 30 предприятий Свердловской области.



Напомним, страна-партнер «Иннопрома» в 2018 году — Республика Корея. Тема выставки: «Цифровое производство». Организатором выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В дни выставки на площадке также будет проходить V Российско-Китайское ЭКСПО.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: