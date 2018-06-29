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Руководство РЖД планирует сократить 42 тыс. сотрудников

УрБК, Москва, 29.06.2018. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует провести поэтапное сокращение сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.



Согласно документации, к 2025 году численность сотрудников компании должна снизиться на 42 тыс. человек.



Сокращения будут проведены за счет ухода людей на пенсию и перераспределения трудовых ресурсов.



В I квартале 2018 года в РЖД насчитывалось 737,4 тыс. сотрудников.

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