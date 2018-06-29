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Руководство РЖД планирует сократить 42 тыс. сотрудников

29 июнь 2018 (11:43)

УрБК, Москва, 29.06.2018. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует провести поэтапное сокращение сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.

Согласно документации, к 2025 году численность сотрудников компании должна снизиться на 42 тыс. человек.

Сокращения будут проведены за счет ухода людей на пенсию и перераспределения трудовых ресурсов.

В I квартале 2018 года в РЖД насчитывалось 737,4 тыс. сотрудников.

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