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С начала 2018 года таможня Кольцово выявила 75 посылок из Китая с запрещенными медпрепаратами
29 июнь 2018 (10:31)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. С начала 2018 года на таможенном посту аэропорта Кольцово было выявлено 75 международных почтовых отправлений из Китая с запрещенными препаратами, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
В посылках были обнаружены средства для похудения Pure Garcinia Cambogia или Slimix, которые содержат в сильнодействующее вещество — сибутрамин.
«У данного препарата широкий список противопоказаний, он должен назначаться лечащим доктором. К тому же, заказывая данный препарат через интернет, гражданин нарушает законодательство Российской Федерации», — поясняют в кольцовской таможне.
В ведомстве отмечают, что заказчикам препараторов, которые содержат сибутрамин грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда в отношении лица, осуществившего и организовавшего перемещение заказанного препарата, содержащего сильнодействующие вещества». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет, со штрафом в размере 1 млн руб.
В посылках были обнаружены средства для похудения Pure Garcinia Cambogia или Slimix, которые содержат в сильнодействующее вещество — сибутрамин.
«У данного препарата широкий список противопоказаний, он должен назначаться лечащим доктором. К тому же, заказывая данный препарат через интернет, гражданин нарушает законодательство Российской Федерации», — поясняют в кольцовской таможне.
В ведомстве отмечают, что заказчикам препараторов, которые содержат сибутрамин грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда в отношении лица, осуществившего и организовавшего перемещение заказанного препарата, содержащего сильнодействующие вещества». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет, со штрафом в размере 1 млн руб.
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