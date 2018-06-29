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Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» в связи с уничтожением деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, данный факт был выявлен в ходе проверки, которая была проведена в связи с коллективным обращением граждан.



«Установлено, что в районе Новосвердловской ТЭЦ, вблизи СНТ «Ново-Свердловский», в выделах 7,8 квартала бывших лесов Верх-Исетского лесхоза Мало-Истокского лесничества ГКУ Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» осуществлена незаконная рубка 82 деревьев породы сосна», — говорится в сообщении.



Размер причиненного ущерба составил свыше 3 млн руб.

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