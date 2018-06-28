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С 1 января 2020 года в России введут электронные трудовые книжки

УрБК, Москва, 28.06.2018. С 1 января 2020 года в России начнут вводить электронные трудовые книжки, заявил сегодня на заседании правительства РФ глава кабмина Дмитрий Медведев. Стенограмму заседания опубликовала пресс-служба правительства.



По его словам, переход будет поэтапным, а работодатели продолжат вести документ и в бумажном виде.



«Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников», — цитирует Д. Медведева пресс-служба правительства РФ.



Планируется, что электронные трудовые книжки сформируют базу данных о стаже занятого населения. Работодатели будут передавать такие сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн. Кроме того, после этого гражданам не придется предоставлять сведения о стаже при обращении за государственными услугами.

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