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В Нижнем Тагиле ликвидировали открытый огонь в мебельном цехе
28 июнь 2018 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Нижнем Тагиле спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, сообщение о возгорании поступило сегодня в 11.52 местного времени. На тушение пожарным потребовалось три часа. По предварительной информации площадь пожара составляет 600 кв. м.
«Из горящих помещений пожарные эвакуировали два легковых автомобиля, тем самым спасли их от огня. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, сообщение о возгорании поступило сегодня в 11.52 местного времени. На тушение пожарным потребовалось три часа. По предварительной информации площадь пожара составляет 600 кв. м.
«Из горящих помещений пожарные эвакуировали два легковых автомобиля, тем самым спасли их от огня. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказали в пресс-службе.
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