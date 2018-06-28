Новости дня

В Нижнем Тагиле ликвидировали открытый огонь в мебельном цехе

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Нижнем Тагиле спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, сообщение о возгорании поступило сегодня в 11.52 местного времени. На тушение пожарным потребовалось три часа. По предварительной информации площадь пожара составляет 600 кв. м.



«Из горящих помещений пожарные эвакуировали два легковых автомобиля, тем самым спасли их от огня. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций», — рассказали в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: