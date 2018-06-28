Новости дня
Mazda отзывает более 8 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности
28 июнь 2018 (16:12)
УрБК, Москва, 28.06.2018. ООО «Мазда Мотор РУС», являющимся официальным представителем изготовителя на российском рынке, отзывает 8 тыс. 090 транспортных средств марки Mazda 6. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, реализованные с августа 2002 года по июнь 2008 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности.
«Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах Mazda 6 будет проведена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, реализованные с августа 2002 года по июнь 2008 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности.
«Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — говорится в сообщении.
На транспортных средствах Mazda 6 будет проведена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Mercedes отзывает в РФ 4,7 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности
- Nissan отзывает в России более 127 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
- Mitsubishi отзывает из России более 100 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
- Mazda отзывает в России 4,5 тыс. автомобилей
- «Мазда Мотор Рус» отзывает 12,3 тыс. автомобилей Mazda 6