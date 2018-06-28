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Mazda отзывает более 8 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 28.06.2018. ООО «Мазда Мотор РУС», являющимся официальным представителем изготовителя на российском рынке, отзывает 8 тыс. 090 транспортных средств марки Mazda 6. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованные с августа 2002 года по июнь 2008 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности.



«Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах Mazda 6 будет проведена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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