Новости дня

МЧС предупредило об усилении ветра в Свердловской области до 20 метров в секунду

27 июнь 2018 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в регионе сохраняется вероятность возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: