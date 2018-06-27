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МЧС предупредило об усилении ветра в Свердловской области до 20 метров в секунду
27 июнь 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
По прогнозам синоптиков, в регионе сохраняется вероятность возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
По прогнозам синоптиков, в регионе сохраняется вероятность возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
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