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Правительство РФ не видит основания для индексации пенсий работающим пенсионерам

УрБК, Москва, 27.06.2018. Правительство РФ не видит оснований для индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает ТАСС, об этом во время выступления в Совете Федерации сказал заместитель председателя российского кабмина, министр финансов Антон Силуанов.



«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — сказал А. Силуанов.



Напомним? 16 июня 2018 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

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