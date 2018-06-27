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Правительство РФ не видит основания для индексации пенсий работающим пенсионерам

27 июнь 2018 (17:23)

УрБК, Москва, 27.06.2018. Правительство РФ не видит оснований для индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает ТАСС, об этом во время выступления в Совете Федерации сказал заместитель председателя российского кабмина, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — сказал А. Силуанов.

Напомним? 16 июня 2018 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

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