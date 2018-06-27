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Минэкономразвития РФ поручили подготовить ответные меры на ввод пошлин США

УрБК, Москва, 27.06.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения по ответным мерам на ввод пошлин США. Об этом сообщает «Прайм».



«Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — заявил глава кабмина в ходе совещания по вопросам международной торговли.



Напомним, ранее США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Президент страны Дональд Трамп обосновал это соображениями национальной безопасности. Позднее он пригрозил, что введет пошлины в 20% на все автомобили из ЕС.



Реакция стран, в отношении которых были введены пошлины, последовала незамедлительно. В частности, Евросоюз ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт на его территорию определенных товаров из США общей стоимостью около 3 млрд евро. Турция — пошлины на сумму в 300 млн долл. США.



В июне Вашингтон ввел пошлины в отношении импорта товаров китайского происхождения объемом 50 млрд долл. США в ответ на «нечестные торговые практики Китая». Пекин в ответ пригрозил пошлинами в отношении особо значимого американского экспорта, например, нефти, сельхозпродукции и машин.

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