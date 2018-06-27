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«Стоматологическую поликлинику № 1» в Екатеринбурге подозревают в незаконном использовании символики ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Свердловское УФАС России возбудило дело в отношении МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» (г. Екатеринбург) за неправомерное использование символики Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны поликлиники обратилось ООО «Агентство интеллектуальной собственности» (АИС), действуя от имени и по поручению доверителя — FIFA.



По данным заявителя, в период подготовки и проведения ЧМ поликлиника разместила на своей вывеске и официальном сайте изображения Кубка, который является эмблемой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в сочетании с фразами «FIFA WORLD CUP», «RUSSIA 2018».



В АИС отмечают, что это создает устойчивую ассоциацию с чемпионатом. Кроме того, фразы формируют ложное представление о принадлежности поликлиники к FIFA, об одобрении FIFA и (или) оргкомитетом «Россия-2018», оказываемых ею услуг, то есть создают коммерческую ассоциацию с FIFA и ЧМ.



Между тем FIFA не заключала с МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» договоров, дающих право ассоциировать себя с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 года, в том числе путем использования символики ЧМ на вывесках и в интернете.



Таким образом, в действиях МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» усматриваются признаки нарушения статьи 14.8 закона о защите конкуренции и пунктов 1, 2 части 1 статьи 20 специального закона об использовании символики спортивных соревнований.



На основании вышеизложенного Свердловским УФАС России в настоящее время возбуждено в отношении МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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