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В Кировграде автомобилиста будут судить за использование поддельного медицинского заключения
26 июнь 2018 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Кировграде в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, представившего для замены водительского удостоверения поддельное медицинское заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Житель поселка Нейво-Рудянка 5 апреля 2018 года у одного из домов по ул. Академика Шварца в Екатеринбурге приобрел у неустановленного лица за 2,5 тыс. руб. медицинское заключение, выданное частным медицинским центром. При этом он сам медицинскую комиссию не проходил и достоверно знал, что документ является поддельным. Тем не менее, на следующий день мужчина предъявил его государственному инспектору безопасности дорожного движения.
Автомобилисту предъявлено обвинение по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция в качестве наказания предусматривает штраф до 80 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Житель поселка Нейво-Рудянка 5 апреля 2018 года у одного из домов по ул. Академика Шварца в Екатеринбурге приобрел у неустановленного лица за 2,5 тыс. руб. медицинское заключение, выданное частным медицинским центром. При этом он сам медицинскую комиссию не проходил и достоверно знал, что документ является поддельным. Тем не менее, на следующий день мужчина предъявил его государственному инспектору безопасности дорожного движения.
Автомобилисту предъявлено обвинение по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция в качестве наказания предусматривает штраф до 80 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
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