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Средний размер автокредита в Свердловской области с начала 2018 года вырос на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Свердловской области средний размер кредита, выданного на приобретение автомобиля, с января по май 2018 года увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.



За первые пять месяцев 2018 года средний размер автокредита составил 662 тыс. 247 руб. За аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 603 тыс. 856 руб.



В процентном соотношении показатели Свердловской области почти идентичны среднему размеру автокредита по стране (9,8%). Но суммы в регионе и по России отличаются. За первые пять месяцев 2018 года средний размер автокредита равнялся 702,1 тыс. руб.

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