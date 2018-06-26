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В Серове гендиректор УК «Теплый дом» предстанет перед судом из-за контрафактных компьютерных программ

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Серовский районный суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Управляющая компания «Теплый Дом», который обвиняется по статье 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, гендиректор управляющей компании с марта 2015 года по февраль 2018 года установил на шесть компьютеров контрафактные программные продукты.



В январе 2018 года руководитель компании получил сначала предупреждение от полиции о недопустимости использования контрафактных программ, а затем предостережение об устранении нарушений закона. Однако гендиректор ООО «УК «Теплый Дом» проигнорировал сигналы от правоохранительных органов и продолжил использовать контрафактные программы.



Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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