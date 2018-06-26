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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на работы по благоустройству сквера у Оперного театра
26 июнь 2018 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для благоустройства сквера возле Оперного театра. Стартовая цена контракта превышает 167,1 млн руб., следует из материалов на сайте госзакупок.
Заявки на участие будут принимать до 11 июля 2018 года, подрядчика определят 16 июля.
Проект благоустройства сквера разработало проектное бюро «АрХиТеК» в январе этого года. Он вошел в программу благоустройства на 2018-2022 годы. В марте на выборах очередности выполнения проектов он занял третье место, набрав 54,5 тыс. голосов.
Заявки на участие будут принимать до 11 июля 2018 года, подрядчика определят 16 июля.
Проект благоустройства сквера разработало проектное бюро «АрХиТеК» в январе этого года. Он вошел в программу благоустройства на 2018-2022 годы. В марте на выборах очередности выполнения проектов он занял третье место, набрав 54,5 тыс. голосов.
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