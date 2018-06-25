Кризис
В России 78% граждан не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию
25 июнь 2018 (15:02)
В России доля опрошенных граждан, которые не верят, что государство способно обеспечить достойную пенсию, составляет 78%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Superjob со ссылкой на данные собственного исследования.
Среди мужчин больше тех, кто не верит в достойную пенсию, чем среди женщин, (81% и 75% соответственно), среди женщин больше затруднившихся ответить (16% против 9% у мужчин).
Уверенность в достойном пенсионном будущем падает с возрастом респондентов: среди тех, кому больше 45 лет, в способность государства обеспечить их достойной пенсией уверены только 7% респондентов, среди тех, кто младше 45 лет, таких 10%.
Опрос проводился во всех российских округах (294 населенных пункта) среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.
Среди мужчин больше тех, кто не верит в достойную пенсию, чем среди женщин, (81% и 75% соответственно), среди женщин больше затруднившихся ответить (16% против 9% у мужчин).
Уверенность в достойном пенсионном будущем падает с возрастом респондентов: среди тех, кому больше 45 лет, в способность государства обеспечить их достойной пенсией уверены только 7% респондентов, среди тех, кто младше 45 лет, таких 10%.
Опрос проводился во всех российских округах (294 населенных пункта) среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.
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