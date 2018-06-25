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Россиянам с доходом 30-40 тыс. руб. в месяц не хватает на накопления
25 июнь 2018 (12:19)
УрБК, Москва, 25.06.2018. Россиянам с доходом 30-40 тыс. руб. в среднем не хватает около 5 тыс. руб. в месяц на накопления, поэтому они вынуждены брать микрокредиты, говорится в исследовании компании «Домашние деньги».
В 2017 году необходимая сумма составляла 4,7 тыс. руб., в 2016-м — 4,6 тыс. руб. По данным компании, за 5 месяцев этого года количество действующих заемщиков МФО достигло рекордного показателя — более 8 млн человек или около 10% от экономически активного населения страны. В прошлом году показатель не превышал 8%.
При этом 82% заемщиков МФО не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций, подсчитали в «Домашних деньгах». Так, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% — просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% не имеют доступа к филиалам банка или стабильного дохода, 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.
Положительную кредитную историю имеют только 18% клиентов МФО.
В 2017 году необходимая сумма составляла 4,7 тыс. руб., в 2016-м — 4,6 тыс. руб. По данным компании, за 5 месяцев этого года количество действующих заемщиков МФО достигло рекордного показателя — более 8 млн человек или около 10% от экономически активного населения страны. В прошлом году показатель не превышал 8%.
При этом 82% заемщиков МФО не могут воспользоваться услугами других финансовых организаций, подсчитали в «Домашних деньгах». Так, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% — просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% не имеют доступа к филиалам банка или стабильного дохода, 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.
Положительную кредитную историю имеют только 18% клиентов МФО.
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