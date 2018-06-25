Тимур Бикбов: На свадебном рынке идет спад из-за Чемпионата мира по футболу

― В этом году повлиял Чемпионат мира по футболу, но не на весь сезон, а на июнь-июль. Как свадьбы, так и другие частные праздничные мероприятия многие жители Екатеринбурга либо провели до ЧМ-2018, либо после. В случае со свадьбами в мае люди «маяться» не хотят, поэтому начало июня было достаточно активным. Сейчас идет спад из-за чемпионата: проблемы же и с гостиницами, и с площадками. Многие обеспеченные люди для празднования своих торжеств рассматривают либо другую страну, либо другой город, где не проходят игры. То есть кто-то стремится попасть на чемпионат, а кто-то от него убегает.― Если рассматривать статистику, то я бы сравнивал не с 2014 годом ситуацию, а с 2013-м, потому что он был рекордным. А 2014, 2015, 2016 годы были гораздо спокойней, чем 2012-2013 годы. Начиная с 2017-го рынок стал оживать.― Если брать нашу компанию, то у нас они не поменялись. По отдельным позициям прошла корректировка, но не критическая. Условно услуги одного из популярных ведущих нашего города вместе со звукооператором в 2014 году стоили 60 тыс. руб., а сейчас ― 65 тыс. руб. Сами понимаете, что с учетом разницы в четыре года поднятие цены непринципиальное.Большая часть услуг по стоимости осталась на том же самом уровне. Понятно, что есть оформительские и пиротехнические услуги, которые подорожали, но это из-за того, что сами товары выросли в цене.― Это не тенденция. Всегда ― в войну, в кризис ― есть отдельные персонажи, у которых начинается пик популярности и растет стоимость услуг. Но это отдельные личности, скажем, исключение из правил. В основном ценник остался такой же, а некоторые еще и прогибаются под рынок. У нас, можно сказать, на 99% все осталось по-прежнему.― На праздничном рынке есть другие проблемы, и первая ― запрет госструктурам тратить государственные деньги на проведение торжеств.Второй момент ― экономическая нестабильность, постоянно какие-то кризисы случаются. Третий ― демографический спад. В начале 90-х годов люди рожали меньше детей, соответственно ― это не мои домыслы, а статистика ЗАГСа ― количество потенциальных женихов и невест становится меньше по сравнению с тем же 2013 годом.Есть еще проблема с обеспеченными людьми, которые за долгие годы просто устали от праздников. Если 5-10 лет назад фейерверки и артисты им были в радость, то сейчас это все приелось. Поэтому часто они выбирают выездные мероприятия, в том числе и свадьбы. Особенно популярные направления в этом году ― Грузия и Италия.Кроме того, на свадебном рынке появилось много людей, которые однажды подумали: а почему бы не заняться свадебным бизнесом? В интернете без проблем можно найти курсы свадебных распорядителей или что-то в этом роде за 20 тыс. руб. А дальше никаких особых затрат для входа на рынок нет. Вопрос в том, можно ли стать специалистом за пять дней курсов? Я думаю, что нет.― Конечно, некоторые в итоге могут стать крутыми свадебными специалистами. Но это не потому, что их чему-то важному обучили на курсах, а потому что они сами по себе были крутые, а курсы их лишь направили в правильное русло.Большая же часть людей как были непрофессионалами, так и остались. И таких людей очень-очень много, соответственно, некоторые из них тоже получают заказы на проведение свадеб. То есть они все равно от этого рынка понемногу отщипывают.На праздничном рынке большое значение имеет опыт. В принципе, любой человек может организовать торжество ― свадьбу, юбилей. Если ничем больше не заниматься, то можно подготовиться и провести праздник на высоком уровне. Но профессионалы делают несколько таких мероприятий одновременно. Это первое отличие.Второй момент ― реакция на непредвиденные обстоятельства. Например, берем свадьбу с банкетом в ресторане «Х» на 60 человек, ведущим, артистом и еще какими-то услугами. И все проходит гладко, хорошо. На следующий день в этом же ресторане проходит свадьба с этим же ведущим, с этими же артистами, фейерверками, но при этом проблема на проблеме. Задача профессионала ― сделать так, чтобы в итоге заказчик остался доволен.Так вот, когда все гладко, непрофессионал может замечательно провести мероприятие, а когда случаются какие-то «затычки», он начинает «плыть» по полной программе. Профессионалы благодаря своему опыту решают ситуацию и выходят из нее достойно.― Семнадцать лет занимаюсь организацией свадеб, и у меня никогда не было ответа на этот вопрос. Например, в моей компании есть прайс, в котором прописаны все услуги: исполнитель Иванов стоит столько-то, исполнитель Петров ― столько-то. Есть некие позиции ― полиграфия, свадебное оформление, фейерверки, где нет четкой суммы, стоимость определяется в ходе обсуждения в зависимости от желаний молодоженов. Условно, оформление из ромашек и оформление из хризантем ― это совершенно разные цифры.В случае с нашей компанией чек зависит от того количества услуг, которое выбрал заказчик. А заказчик может выбрать ведущего и артистов на 50 тыс. руб., а может набрать разных услуг на 1,5 млн руб., а может просто прийти и заказать какую-то услугу, которая стоит 1 тыс. руб. Поэтому понятия «средний чек» здесь нет и никогда не было.― Для среднестатистического человека ― не бедного и не богатого ― выбор ресторана идет с ценником в пределах 2-3 тыс. руб. на гостя. Соответственно, все что выше, идет премиум-класс, все, что ниже ― например, 1 тыс. руб. на гостя ― плохо, потому что страдает качество либо еды, либо обслуживания.Элитные, популярные ведущие в нашем городе стоят 55-70 тыс. руб. за вечер. Средний класс выбирает ведущих в пределах 40-45 тыс. руб. Есть много ведущих, которые берут за вечер от 10 до 25 тыс. руб. Это уже скорее бюджетный вариант.― Там тоже совершенно разные цены. Сейчас вообще многие свадьбы становятся «фейсбуковскими»: неважно, как свадьба прошла, насколько она была вкусна, интересна, ― важно, как люди увидят ее на фото и видео.Сейчас в большей степени невесты уделяют внимание оформлению зала, и появились профессионалы, которые умеют это делать красиво. Обязательным атрибутом становятся фотозоны. Их стоимость иногда исчисляется сотнями тысяч рублей… И заказывают хороших фотографов и видеографов.Соответственно, потом они получают продукт, который выкладывается в соцсети, у людей создается впечатление, как здорово, как классно. Но не факт, что свадьба была интересной и «вкусной». Много красивых свадеб на самом деле проходят скучно и неинтересно.Конечно, торт должен быть красивым, но в первую очередь ― вкусным!― Я считаю, что самое главное на свадьбе ― ведущий и место банкета. Это две вещи, на которых не нужно экономить, а заказывать в первую очередь. Потом для невест важны фото, видео и оформление. Все остальное ― в первую очередь артисты ― это статьи расходов, которые могут украсить свадьбу, но и без них может быть все хорошо и замечательно. Поэтому чаще всего, если бюджет начинают резать, то экономят на артистах.