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«ЭнергосбыТ Плюс» отказался отзывать иск о банкротстве «дочки» компании «Ураласбест»

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Компания ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжит участвовать в банкротстве АО «Водоканал», несмотря на погашение части задолженности.



Как сообщает пресс-служба компании, учредитель предприятия — ОАО «Ураласбест» выплатило 22,4 млн руб. задолженности. Общий долг ресурсоснабжающей организации в результате сократился до 52 млн руб.



«При этом в отношении должника по-прежнему открыто исполнительное производство на 3,7 млн рублей. В конце июня энергоснабжающая организация предъявит к взысканию исполнительные листы еще на 10 млн руб.», — говорится в сообщении.



Иск о банкротстве АО «Водоканал» поступил в Арбитражный суд Свердловской области 8 мая 2018 года. Как пояснили в «Водоканале», задолженность перед энергетиками сформировалась в результате систематических неплатежей со стороны управляющих организаций ЖКХ Асбеста.

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