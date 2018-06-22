Средний Урал нацелился на гонку за инвестициями

Слайд из презентации «О результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата и ситуации в сфере реальных инвестиций в Свердловской области» с заседания правительства Свердловской области

Слайд из презентации «О результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата и ситуации в сфере реальных инвестиций в Свердловской области» с заседания правительства Свердловской области

По итогам 2017 года Свердловская область наконец вошла в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. За год Средний Урал поднялся в списке сразу на 13 позиций и занял 20 строчку. Однако расслабляться не стоит, признали сегодня участники заседания правительства Свердловской области: за год регион значительно ухудшил результаты сразу по 12 критериям. Если в ближайшее время не сосредоточиться на них, то в следующем году Средний Урал потеряет позиции в рейтинге.Агентство стратегических инициатив презентовало Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ в конце мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Чтобы оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, составители опросили свыше 400 тыс. респондентов. В результате регионы распределяют по пяти группам (от А до Е) по каждому из 44 показателей оценки.В 2017 году Свердловская область совершила скачок сразу на 13 позиций в общем рейтинге, перейдя в группу А сразу по 17 показателям. Однако попадание в топ-20 регионов по инвестиционному климату нельзя назвать устойчивым: по 12 показателям регион перешел в группу D.«Несмотря на внедрение в полном объеме целевых моделей направления «Региональный инвестиционный стандарт», снизилась оценка эффективности работы спецорганизаций по привлечению инвестиций и инвестиционного портала. Ухудшение на 0,05 балла оценки эффективности института ОРВ (оценки регулирующего воздействия ― прим. ред.) повлекло перемещение Свердловской области из группы B в группу D ― здесь тоже у нас фиксируется небольшое снижение», ― рассказал сегодня в ходе заседания правительства Свердловской области первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.Профильные ведомства ― региональное управление Росреестра, региональное управление Госзакупок и другие ― должны сформулировать предложения по улучшению показателей в зоне своей ответственности, отметил первый замгубернатора. Его предложения подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поручив закрепить за каждым показателем конкретное ответственное должностное лицо.Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что в регионе в первую очередь улучшилась ситуация по техническим показателям, а по тем, которые отражают реальную работу с инвестициями, ― наоборот.«У нас очень сильно подтянулись показатели технические: регистрация, подключение. Но то, что приносит реальные инвестиции, опустилось в группу D ― наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, каналы прямой связи инвесторов с руководством субъекта. Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Это на самом деле здорово, потому что это серьезный резерв. Не все регионы смогут на сегодня здесь прорваться, мы сможем», ― рассказал Андрей Беседин.Вместе с тем от объема привлеченных инвестиций с отложенным эффектом зависит уровень валового регионального продукта (ВРП), отметил президент Уральской ТПП. Поэтому снижение финансового притока в регионе через 3-4 года может привести к снижению ВРП.«Реальные инвестиции и вклад в развитие региона сегодня не могут вызывать большого удовлетворения. У нас растет ВРП, но совершенно в другую сторону идет кривая инвестиций. И здесь нужно понимать, что это даст отложенный эффект. Недополученные сегодня инвестиции означают снижение ВРП через 3-4 года. Это не страшно, но есть ряд регионов, у которых обе кривых идут параллельно вверх, и они через определенное время будут нас опережать. Это нужно принимать во внимание», ― отметил А. Беседин.Получить конкурентное преимущество перед другими регионами в привлечении инвестиций Свердловской области поможет введение инвестиционных льгот по налогу на прибыль организаций, считают представители сообщества. Ранее с такой идеей выступил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), а сегодня его поддержала Уральская ТПП.В случае грамотной реализации инициативы привлечение средств компенсирует недополученные налоговые поступления, считает Андрей Беседин. При этом не исключено, что другие регионы также рассматривают возможность введения такой меры и могут опередить Средний Урал. Руководство Свердловской области пока никак не прокомментировало предложение бизнес-сообщества.