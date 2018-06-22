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Средний Урал нацелился на гонку за инвестициями
22 июнь 2018 (17:33)
По итогам 2017 года Свердловская область наконец вошла в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. За год Средний Урал поднялся в списке сразу на 13 позиций и занял 20 строчку. Однако расслабляться не стоит, признали сегодня участники заседания правительства Свердловской области: за год регион значительно ухудшил результаты сразу по 12 критериям. Если в ближайшее время не сосредоточиться на них, то в следующем году Средний Урал потеряет позиции в рейтинге.
Агентство стратегических инициатив презентовало Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ в конце мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Чтобы оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, составители опросили свыше 400 тыс. респондентов. В результате регионы распределяют по пяти группам (от А до Е) по каждому из 44 показателей оценки.
В 2017 году Свердловская область совершила скачок сразу на 13 позиций в общем рейтинге, перейдя в группу А сразу по 17 показателям. Однако попадание в топ-20 регионов по инвестиционному климату нельзя назвать устойчивым: по 12 показателям регион перешел в группу D.
«Несмотря на внедрение в полном объеме целевых моделей направления «Региональный инвестиционный стандарт», снизилась оценка эффективности работы спецорганизаций по привлечению инвестиций и инвестиционного портала. Ухудшение на 0,05 балла оценки эффективности института ОРВ (оценки регулирующего воздействия ― прим. ред.) повлекло перемещение Свердловской области из группы B в группу D ― здесь тоже у нас фиксируется небольшое снижение», ― рассказал сегодня в ходе заседания правительства Свердловской области первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.
Профильные ведомства ― региональное управление Росреестра, региональное управление Госзакупок и другие ― должны сформулировать предложения по улучшению показателей в зоне своей ответственности, отметил первый замгубернатора. Его предложения подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поручив закрепить за каждым показателем конкретное ответственное должностное лицо.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что в регионе в первую очередь улучшилась ситуация по техническим показателям, а по тем, которые отражают реальную работу с инвестициями, ― наоборот.
«У нас очень сильно подтянулись показатели технические: регистрация, подключение. Но то, что приносит реальные инвестиции, опустилось в группу D ― наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, каналы прямой связи инвесторов с руководством субъекта. Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Это на самом деле здорово, потому что это серьезный резерв. Не все регионы смогут на сегодня здесь прорваться, мы сможем», ― рассказал Андрей Беседин.
Слайд из презентации «О результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата и ситуации в сфере реальных инвестиций в Свердловской области» с заседания правительства Свердловской области
Вместе с тем от объема привлеченных инвестиций с отложенным эффектом зависит уровень валового регионального продукта (ВРП), отметил президент Уральской ТПП. Поэтому снижение финансового притока в регионе через 3-4 года может привести к снижению ВРП.
«Реальные инвестиции и вклад в развитие региона сегодня не могут вызывать большого удовлетворения. У нас растет ВРП, но совершенно в другую сторону идет кривая инвестиций. И здесь нужно понимать, что это даст отложенный эффект. Недополученные сегодня инвестиции означают снижение ВРП через 3-4 года. Это не страшно, но есть ряд регионов, у которых обе кривых идут параллельно вверх, и они через определенное время будут нас опережать. Это нужно принимать во внимание», ― отметил А. Беседин.
Получить конкурентное преимущество перед другими регионами в привлечении инвестиций Свердловской области поможет введение инвестиционных льгот по налогу на прибыль организаций, считают представители сообщества. Ранее с такой идеей выступил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), а сегодня его поддержала Уральская ТПП.
В случае грамотной реализации инициативы привлечение средств компенсирует недополученные налоговые поступления, считает Андрей Беседин. При этом не исключено, что другие регионы также рассматривают возможность введения такой меры и могут опередить Средний Урал. Руководство Свердловской области пока никак не прокомментировало предложение бизнес-сообщества.
Агентство стратегических инициатив презентовало Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ в конце мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Чтобы оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, составители опросили свыше 400 тыс. респондентов. В результате регионы распределяют по пяти группам (от А до Е) по каждому из 44 показателей оценки.
В 2017 году Свердловская область совершила скачок сразу на 13 позиций в общем рейтинге, перейдя в группу А сразу по 17 показателям. Однако попадание в топ-20 регионов по инвестиционному климату нельзя назвать устойчивым: по 12 показателям регион перешел в группу D.
«Несмотря на внедрение в полном объеме целевых моделей направления «Региональный инвестиционный стандарт», снизилась оценка эффективности работы спецорганизаций по привлечению инвестиций и инвестиционного портала. Ухудшение на 0,05 балла оценки эффективности института ОРВ (оценки регулирующего воздействия ― прим. ред.) повлекло перемещение Свердловской области из группы B в группу D ― здесь тоже у нас фиксируется небольшое снижение», ― рассказал сегодня в ходе заседания правительства Свердловской области первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.
Профильные ведомства ― региональное управление Росреестра, региональное управление Госзакупок и другие ― должны сформулировать предложения по улучшению показателей в зоне своей ответственности, отметил первый замгубернатора. Его предложения подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поручив закрепить за каждым показателем конкретное ответственное должностное лицо.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что в регионе в первую очередь улучшилась ситуация по техническим показателям, а по тем, которые отражают реальную работу с инвестициями, ― наоборот.
«У нас очень сильно подтянулись показатели технические: регистрация, подключение. Но то, что приносит реальные инвестиции, опустилось в группу D ― наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, каналы прямой связи инвесторов с руководством субъекта. Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Это на самом деле здорово, потому что это серьезный резерв. Не все регионы смогут на сегодня здесь прорваться, мы сможем», ― рассказал Андрей Беседин.
Слайд из презентации «О результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата и ситуации в сфере реальных инвестиций в Свердловской области» с заседания правительства Свердловской области
Вместе с тем от объема привлеченных инвестиций с отложенным эффектом зависит уровень валового регионального продукта (ВРП), отметил президент Уральской ТПП. Поэтому снижение финансового притока в регионе через 3-4 года может привести к снижению ВРП.
«Реальные инвестиции и вклад в развитие региона сегодня не могут вызывать большого удовлетворения. У нас растет ВРП, но совершенно в другую сторону идет кривая инвестиций. И здесь нужно понимать, что это даст отложенный эффект. Недополученные сегодня инвестиции означают снижение ВРП через 3-4 года. Это не страшно, но есть ряд регионов, у которых обе кривых идут параллельно вверх, и они через определенное время будут нас опережать. Это нужно принимать во внимание», ― отметил А. Беседин.
Получить конкурентное преимущество перед другими регионами в привлечении инвестиций Свердловской области поможет введение инвестиционных льгот по налогу на прибыль организаций, считают представители сообщества. Ранее с такой идеей выступил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), а сегодня его поддержала Уральская ТПП.
В случае грамотной реализации инициативы привлечение средств компенсирует недополученные налоговые поступления, считает Андрей Беседин. При этом не исключено, что другие регионы также рассматривают возможность введения такой меры и могут опередить Средний Урал. Руководство Свердловской области пока никак не прокомментировало предложение бизнес-сообщества.
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