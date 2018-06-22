Бензин выходит за рубеж

С начала 2018 года цены на бензин в Свердловской области выросли на 9,1%, по оценке регионального Управления ФАС. Версия антимонопольного ведомства относительно причин подорожания топлива совпадает с федеральной позицией: повышение акцизов и рост цен на нефть. Однако эксперты полагают, что антимонопольщики указывают лишь на косвенные причины.По итогам первых пяти месяцев 2018 года средняя розничная цена бензина достигла 40,8 руб. за литр. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель начальника регионального Управления ФАС России Екатерина Воробьева. По ее словам, в 2016 году средняя цена бензина в регионе составляла 35,4 руб. за литр, в 2017 году она увеличилась до 37,4 руб. за литр, то есть на 5,6%.Оптовые цены, по словам Е. Воробьевой, выросли еще более заметно. Бензин марки АИ-92 с начала года подорожал на 7,8% к уровню 2017 года, АИ-95 — на 8,4%, дизельное топливо — на 14,6%.«Конечно, антимонопольный орган констатирует, что имеет место рост цен. На него влияют разные факторы: динамика увеличения мировых цен на нефть и нефтепродукты, рост отраслевых издержек, инфляционные процессы в экономике. Есть и такой фактор, как фискальная политика государства и усиление налоговой нагрузки. Так, в Налоговом кодексе РФ предусмотрено повышение налоговых ставок на подакцизные товары, такие как автомобильный бензин и дизельное топливо», — сказала замглавы регионального УФАС.По ее словам, с 1 января 2018 года налоговая ставка на бензин увеличилась на 6,4%, на дизтопливо — на 8,4%. С 1 июля текущего года также планируется повышение на автомобильный бензин на 6%, на дизель — на 7,7%. Подобные меры запланированы с 1 января 2019 года и с 1 января 2020 года.«Известно, что правительство принимает меры по замораживанию налоговых ставок, но на сегодняшний день соответствующие изменения в Налоговый кодекс не внесены», — отметила Е. Воробьева.Представитель антимонопольного ведомства признала также и влияние картельных сговоров на рост цен на топливо. В частности, в Свердловской области факт недобросовестной конкуренции был выявлен со стороны компании «Лукойл Пермнефтепродукт» и ряда независимых игроков рынка розничной реализации автомобильного бензина.«Речь идет о небольших нефтяных компаниях — «Свердловскнефтеснабсбыт», ООО «АТП» и ИП Галиахметов, которые тем не менее являются конкурентами «Лукойл Пермнефтепродукт». В 2016 и 2017 годах они заключали письменные соглашения, предусматривающие, в том числе, отказ независимых организаций от участия в торгах на поставку нефтепродуктов для государственных нужд. Сговор действует и сейчас. Следствием этого также может являться увеличение цены на торгах», — пояснила Е. Воробьева.Однако масштабы влияния последствий сговора невелики и охватывают лишь три муниципалитета в Свердловской области — Алапаевск, Нижнюю Туру и Качканар.По сути ключевые факторы, названные Еленой Воробьевой, полностью повторяют версию, озвученную представителями ФАС на федеральном уровне. В частности, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев также указывал на дорожающую нефть и непосильные для нефтяников налоги.Еще одну версию озвучил руководитель крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин. Он связал резкое увеличение цен на топливо с ослаблением курса национальной валюты.«Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует. А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно», — сказал И. Сечин.Все перечисленные версии не дают ответа на вопрос о том, почему подорожание топлива, да еще столь резкое, произошло в апреле-мае 2018 года. Резкое ослабление рубля произошло еще в конце 2014 - начале 2015 годов. Мировые цены на нефть растут с прошлого года. Налоговую нагрузку на нефтяников государство увеличивает ежегодно.Как полагает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, в сложившейся ситуации главную роль действительно сыграло укрепление доллара.«Бочка нефти, которой измеряется баррель, в переводе на рубли стоила 3-3,5 тыс. руб. В текущий момент из-за роста доллара и цены на нефть эта бочка стоит в районе 5 тыс. руб. Возникает вопрос: где будет продавать свою продукцию нефтяник? Когда в апреле доллар резко вырос, а цена на нефть никак не отреагировала, участники рынка свои потоки перенаправили за границу. В этот момент внутри образовался дефицит», — полагает эксперт.Рост цен на автомобильный бензин, по его мнению, также можно объяснить увеличением объема поставок на экспорт, поскольку в России литр топлива стоит меньше доллара.Слова Г. Вахитова подтверждают в Федеральной антимонопольной службе. В конце мая 2018 года заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин обратил внимание на неудовлетворенный спрос на нефтепродукты как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах.В итоге с нефтью отечественного производства произошло то же самое, что и с некоторыми видами сельхозпродукции в 2014 году, когда российские аграрии увеличили объемы экспорта зерна и риса в ущерб интересам внутреннего рынка. По этой причине снижение акцизов не позволило удержать цены на топливо, поскольку экспортные пошлины остаются на прежнем уровне. У нефтяников и переработчиков нет никакого стимула продавать свою продукцию в пользу внутреннего рынка.