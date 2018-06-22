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Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро вырос на 3 коп.

УрБК, Москва, 22.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные, 23-24 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 54,77 коп., до 63,24 руб., евро вырос на 3,76 коп., до 73,72 руб.



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