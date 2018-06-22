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На территории от Екатеринбурга до Нижнего Тагила развитие сельхозкультур отстает от нормы на 10-20%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. В Свердловской области на территории от Екатеринбурга до Нижнего Тагила развитие сельскохозяйственных культур отстает от нормы на 10-20%. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).



«В Свердловской области ситуация с развитием сельскохозяйственных культур неоднородная. Так, на территории по линии Екатеринбург — Нижний Тагил наблюдается отставание в развитии растений на 10-20%. На юго-западе области (территории Красноуфимского, Ачитского, Артинского и Нижнесергинского районов до первой декады июня отклонения индекса вегетационного развития растений составляли до 20% из-за холодной погоды», — рассказали в пресс-службе.



Однако начиная со второй декады июня, по данным НСА, ситуация начала выравниваться, уровень развития растений ближе к многолетним средним значениям. Причиной этому стали нормализация температурного фона и значительные осадки.



«Чуть лучше, чем на юго-западе Свердловской области, ситуация в Алапаевском, Ирбитском, Талицком и Байкаловском районах. Здесь значение индекса вегетационного развития растений находится на уровне средних многолетних значений благодаря теплу и достаточным накопительным осадкам. В целом же на территории области в начале вегетационного периода наблюдался временной разрыв в развитии растений среднем до 15 дней», — отметили в пресс-службе.

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