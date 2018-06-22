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«Уральские авиалинии» сохранят дополнительный рейс Санкт-Петербург — Тбилиси
22 июнь 2018 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сохранит в зимнем расписании дополнительно введенный летом рейс по направлению Санкт-Петербург — Тбилиси — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба перевозчика.
Со 2 октября 2018 года рейс будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейс, который ввели по вторым дням недели в дополнение к основному расписанию, сохранится и в зимний период.
Дополнительный рейс У6-2801/2802 будет вылетать во вторник из Санкт-Петербурга в 04.30 утра. Время в пути — 3 часа 15 минут, и в 08.55 по местному времени пассажиры будут в столице Грузии. Увеличение частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным.
«Отправиться в Грузию можно в любое время года — это туристическое направление активно круглый год. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Главным событием осени является Тбилисоба — это одновременно и день города, и праздник сбора урожая, и несколько дней выходных. Во время праздника устраиваются ярмарки, концерты, праздничные гуляния, которые не обходятся без традиционных блюд и напитков грузинской кухни», — отмечают в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Со 2 октября 2018 года рейс будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейс, который ввели по вторым дням недели в дополнение к основному расписанию, сохранится и в зимний период.
Дополнительный рейс У6-2801/2802 будет вылетать во вторник из Санкт-Петербурга в 04.30 утра. Время в пути — 3 часа 15 минут, и в 08.55 по местному времени пассажиры будут в столице Грузии. Увеличение частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным.
«Отправиться в Грузию можно в любое время года — это туристическое направление активно круглый год. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Главным событием осени является Тбилисоба — это одновременно и день города, и праздник сбора урожая, и несколько дней выходных. Во время праздника устраиваются ярмарки, концерты, праздничные гуляния, которые не обходятся без традиционных блюд и напитков грузинской кухни», — отмечают в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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