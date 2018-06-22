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Директор кондитерской фабрики «9 Островов» заплатит штраф в размере 60 тыс. руб. за нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Директор кондитерской фабрики ООО ПО «9 Островов» Счастливцева М.В. не смогла добиться в суде отмены решения о штрафе за привлечение к работе мигрантов без патента. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Нарушения на предприятии были выявлены во время проверки, которую в марте 2018 года провели сотрудники регионального УФСБ и прокуратуры Верхней Пышмы. Два работника-иностранца, как выяснилось, не имели патента на трудоустройство. Один из мигрантов работал на фабрике кондитером, а второй — грузчиком.



По итогам проверки к ответственности была привлечена директор фабрики, поскольку она нанимала иностранных граждан. По решению Верхнепышминского городского суда ей назначены два штрафа в размере 30 тыс. руб. каждый по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».



«Счастливцева М. В. подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой поставила вопрос об отмене состоявшихся по делам решений и прекращении производств в связи с малозначительностью совершенного деяния. При этом директор уверяла, что иностранные граждане не были допущены к трудовой деятельности, а на территорию предприятия пришли для примерки спецодежды», — говорится в сообщении.



Судья апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение первой инстанции было обоснованным, и оставил его без изменений.

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