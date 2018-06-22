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УФАС выявило признаки картеля на торгах по строительству и ремонту дорог в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Свердловское УФАС выявило признаки картеля на торгах по строительству и ремонту дорог на Среднем Урале. Возбуждено дело по признакам нарушений пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.



«В интересах расследования антимонопольного дела информация об участниках предполагаемого картеля Свердловским УФАС России не раскрывается», — подчеркивают в пресс-службе.



Известно лишь, что картельный сговор был заключен строительными компании в период с 2015 по 2018 годы и касается торгов на общую сумму 1 млрд 080 млн 358 тыс. руб.

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