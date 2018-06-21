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В Екатеринбурге из-за мероприятий РПЦ на три дня перекроют центральные улицы

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В Екатеринбурге в период проведения мероприятий в связи со 100-летием расстрела семьи Николая Романова на три дня перекроют несколько центральных городских улиц. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



«В связи с организацией стоянки автобусов в период посадки и высадки паломников закрыть движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка, от улицы Первомайской до улицы Шевченко, с 15.07.2018 по 17.07.2018», — говорится в документе.



Кроме того, 17 июля 2018 года с 03.00 до 10.00 будет ограничено движение транспорта по улице Царской — по улице Толмачева — по проспекту Ленина — по улице Татищева — по улице Токарей — по улице Халтурина — по улице Технической — по улице Решетской — через поселок Шувакиш — до урочища Ганина Яма.



Организатором мероприятий является Русская православная церковь.

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