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ЕВРАЗ НТМК расширяет мощности по обработке железнодорожных колес

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. ЕВРАЗ НТМК завершает подготовку к запуску пятой линии полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта. Линия уже смонтирована, в колесобандажном цехе установлены четыре новых автоматизированных станка. Инвестиции ЕВРАЗа составят 800 млн руб., сообщает пресс-служба компании.



«Сейчас в подразделении монтируют оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, систему дробления и уборки металлической стружки, станцию подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Прокладывают кабельные сети, устанавливают ограждения для обеспечения безопасных условий труда. Ранее для установки линии демонтировали старые коммуникации, подготовили фундамент, перенесли существующую линию механической обработки и перепрофилировали ее под производство колесных центров», — говорится в сообщении.



«Наша первоочередная задача — удовлетворить растущий спрос на колеса со стороны российских потребителей, — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. – На новых станках будет обтачиваться премиальная продукция комбината: S-образные колеса для грузового подвижного состава России и для скоростного движения. Сможем здесь обрабатывать и экспортную продукцию».



Проект позволит сбалансировать мощности прессопрокатной линии, участка механической обработки колес и линий выходного контроля, что повысит производительность цеха. На комбинате будут созданы новые рабочие места.



Мощность новой линии — более 66 тыс. железнодорожных колес в год. Проект реализуется совместно с немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheneidt (NSH). Запуск новой линии в эксплуатацию запланирован на III квартал 2018 года.

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