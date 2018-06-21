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Населению сожмут доходы
21 июнь 2018 (16:46)
Наметившаяся тенденция к росту реальных доходов населения может быть полностью сведена на нет к концу 2018 года. Первые симптомы уже появились в мае текущего года на фоне подорожания топлива. При этом от повышения цен на бензин эффект будет долгосрочным. Предприниматели и экономисты, в свою очередь, указывают, что дополнительной нагрузкой на граждан ляжет повышение ставки НДС до 20%.
Согласно данным Росстата, в мае 2018 года реальные располагаемые доходы населения сократились относительно апреля на 9,3%. Вместе с тем за январь-май 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.
Для сравнения, в мае 2017 года показатель сократился на 4,4% в месячном выражении и на 0,5% в годовом. За пять месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,3% относительно аналогичного периода 2016 года.
Примечательно, что инфляция с января по май 2018 года, исходя из тех же данных Росстата, находится на небольшом уровне — 1,6%. Однако в холдинге «Ромир» отмечают, что личная инфляция граждан на 0,2 процентных пункта (п.п.) опережает официальную статистику. По данным аналитиков, накопленное за пять месяцев 2018 года значение дефлятора выросло до 1,8%. Согласно «Ромиру», в мае личная инфляция граждан относительно апреля составила 0,5% при значении 0,4% от Росстата.
Как указывают специалисты, самой серьезной нагрузкой для населения стало повышение цен на бензин. В мае 2018 года расходы граждан за топливо увеличились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом люди по-прежнему пытаются жить в режиме экономии, сокращая свои расходы (-1,4% в мае по отношению к апрелю).
И хотя 19 июня 2018 года заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил о стабилизации цен на бензин, улучшений ожидать не стоит. Как следует из обновленного прогноза Банка России, во II квартале годовая инфляция прошла минимальные значения и, начиная с III квартала, будет ускоряться.
«С учетом уже реализовавшегося во II квартале изменения текущих темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее. Ее годовой темп по итогам III и IV кварталов 2018 года прогнозируется на уровне 3-3,5 и 3,5-4% соответственно», — говорится в исследовании регулятора.
На данный момент экономисты сдержанно оценивают последствия от подорожавшего топлива. Но эксперты сходятся во мнении, что последствия от этого будут проявляться на рынке товаров и услуг до конца текущего года. На данный момент предприниматели переоценивают свои затраты с учетом изменений, чтобы определиться с новыми ценами.
Еще одним существенным фактором, который может отразиться на доходах всех слоев населения, станет повышение ставки НДС на 2 п.п. — с 18% до 20%, о чем УрБК писал ранее. По оценке главы общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, размер нагрузки на бизнес в результате налогового маневра вырастет на 600 млрд руб. В конечном итоге дополнительные расходы бизнесмены отразят на ценниках, и платить за это будут граждане. Однако официальные структуры до настоящего времени не учитывали этот фактор в качестве инфляционного риска.
Как подорожание топлива, так и повышение ставки НДС станут серьезным бременем для граждан. Вдобавок следует также вспомнить о традиционном повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Как ожидают эксперты, первые ощутимые последствия население рискует испытать осенью текущего года. Совокупное влияние всех факторов может не только привести к обнулению наметившегося роста доходов населения, но и сократить их.
Согласно данным Росстата, в мае 2018 года реальные располагаемые доходы населения сократились относительно апреля на 9,3%. Вместе с тем за январь-май 2018 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.
Для сравнения, в мае 2017 года показатель сократился на 4,4% в месячном выражении и на 0,5% в годовом. За пять месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,3% относительно аналогичного периода 2016 года.
Примечательно, что инфляция с января по май 2018 года, исходя из тех же данных Росстата, находится на небольшом уровне — 1,6%. Однако в холдинге «Ромир» отмечают, что личная инфляция граждан на 0,2 процентных пункта (п.п.) опережает официальную статистику. По данным аналитиков, накопленное за пять месяцев 2018 года значение дефлятора выросло до 1,8%. Согласно «Ромиру», в мае личная инфляция граждан относительно апреля составила 0,5% при значении 0,4% от Росстата.
Как указывают специалисты, самой серьезной нагрузкой для населения стало повышение цен на бензин. В мае 2018 года расходы граждан за топливо увеличились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом люди по-прежнему пытаются жить в режиме экономии, сокращая свои расходы (-1,4% в мае по отношению к апрелю).
И хотя 19 июня 2018 года заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил о стабилизации цен на бензин, улучшений ожидать не стоит. Как следует из обновленного прогноза Банка России, во II квартале годовая инфляция прошла минимальные значения и, начиная с III квартала, будет ускоряться.
«С учетом уже реализовавшегося во II квартале изменения текущих темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее. Ее годовой темп по итогам III и IV кварталов 2018 года прогнозируется на уровне 3-3,5 и 3,5-4% соответственно», — говорится в исследовании регулятора.
На данный момент экономисты сдержанно оценивают последствия от подорожавшего топлива. Но эксперты сходятся во мнении, что последствия от этого будут проявляться на рынке товаров и услуг до конца текущего года. На данный момент предприниматели переоценивают свои затраты с учетом изменений, чтобы определиться с новыми ценами.
Еще одним существенным фактором, который может отразиться на доходах всех слоев населения, станет повышение ставки НДС на 2 п.п. — с 18% до 20%, о чем УрБК писал ранее. По оценке главы общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, размер нагрузки на бизнес в результате налогового маневра вырастет на 600 млрд руб. В конечном итоге дополнительные расходы бизнесмены отразят на ценниках, и платить за это будут граждане. Однако официальные структуры до настоящего времени не учитывали этот фактор в качестве инфляционного риска.
Как подорожание топлива, так и повышение ставки НДС станут серьезным бременем для граждан. Вдобавок следует также вспомнить о традиционном повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Как ожидают эксперты, первые ощутимые последствия население рискует испытать осенью текущего года. Совокупное влияние всех факторов может не только привести к обнулению наметившегося роста доходов населения, но и сократить их.
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