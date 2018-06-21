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ФАС России не будет проводить плановые проверки рекламной сферы

УрБК, Москва, 21.06.2018. Законопроект, вносящий поправки в закон «О рекламе», который 19 июня 2018 года был принят Госдумой, отменяет плановые проверки рекламной сферы антимонопольными органами. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



«Отмена плановых проверок приведет к снижению нагрузки на предпринимателей при осуществлении государственного надзора в сфере рекламы, при этом не повлияет на эффективность проводимого государственного надзора в указанной сфере», — говорится в сообщении ведомства.



Кроме того в ФАС отмечают, что согласно другим поправкам, принятым Госдумой в третьем чтении, будет упрощена процедура получения разрешения на установку рекламных конструкций — теперь заявку можно будет подать через портал госуслуг.

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