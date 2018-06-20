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В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, грозы, ливни и град
20 июнь 2018 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В Свердловской области во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра, крупный град, сильные ливни. Об этом предупреждает Уральское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.
«Во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня местами в Свердловской области и Пермском крае, во второй половине дня 20 июня, ночью и днем 21 июня местами в Челябинской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более, крупный град, сильные ливни», — говорится в предупреждении.
«Во второй половине дня 20 июня и ночью 21 июня местами в Свердловской области и Пермском крае, во второй половине дня 20 июня, ночью и днем 21 июня местами в Челябинской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более, крупный град, сильные ливни», — говорится в предупреждении.
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