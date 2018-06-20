Перешли с «Миром»

С 1 июля 2018 года в России вступит в силу закон о переводе всех сотрудников бюджетных организаций на карты платежной системы «Мир». Еще на стадии обсуждения эта идея вызвала бурную дискуссию между ФАС и Банком России по вопросу конкуренции. Финансово-кредитные учреждения также предупреждали регулятора о сложностях перехода. При этом чем ближе подходит срок исполнения закона, тем больше вопросов возникает к новой системе расчета с бюджетниками.Закон о «Национальной системе платежных карт» (НСПК) был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2017 года. В первоначальной версии законопроекта предлагалось обязать банки осуществлять операции по переводам зарплат работникам бюджетной сферы и социальных выплат через «Мир» с 1 января 2018 года. Однако банки попросили отсрочку, заявив о неготовности к масштабному переоформлению счетов в короткие сроки.Была еще одна сложность — финансовые учреждения при переходе бюджетников на НСПК должны были восполнить платежным системам выбывание клиентов. Ряд экономистов указывали, что это условие, как правило, прописывается при заключении соглашений между банками и владельцами инфраструктуры.Также, как отмечала Федеральная антимонопольная служба, изменения в законе ущемляли права граждан, лишая их права выбора. В законе не предусмотрено положение о том, желает или нет сотрудник перейти на карту «Мир». Хотя формально клиент подписывает соглашение. В Банке России это замечание посчитали несостоятельным, указывая на необходимость обезопасить бюджетные средства.После этих дискуссий главе государства отправили на утверждение документ с новой датой перехода на систему «Мир» — 1 июля 2017 года.Однако, судя по отзывам клиентов, этого времени банкам все-таки не хватило для плавного и деликатного перевода. В частности, как стало известно УрБК, в Екатеринбурге части сотрудников бюджетных предприятий, которые работают с ВТБ, были выданы дополнительно карты «Мир». На тот момент многие работники имели зарплатные карты, которые связаны с зарубежными платежными системами.На днях владельцы карт Visa и MasterCard столкнулись с проблемами при обслуживании в банкоматах. При обращении на «горячую линию» ВТБ людей соединяли с автоответчиком, который уведомлял работников о переводе всех средств клиентов на карты «Мир».Карты международных платежных систем оказались привязанными к новым счетам, на которых не было средств, и потому фактически перестали функционировать. Все средства остались на счетах, привязанных к национальной платежной системе.Разъяснений о массовом переходе на одну платежную систему, как утверждают клиенты, они не получали. Своего согласия на использование исключительно карт «Мир» сотрудники также не давали. Внятного объяснения причин граждане также не получили, отметив, что о законе о НСПК узнали практически постфактум.После выхода публикации об инцидентах, связанных с платежными картами, в банке ВТБ пообещали прокомментировать ситуацию, но впоследствии не смогли этого сделать.По всей видимости, в банках (как и в случае с выходом новых купюр) посчитали, что граждане должны самостоятельно разбираться во всех нововведениях.