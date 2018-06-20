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В Каменске-Уральском будут судить заведующего отделением городской больницы за мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. В суд направлено уголовное дело в отношении заведующего травматологическим отделением ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» и его гражданской супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».



По версии следствия, с мая 2015 года по август 2016 года заведующий травматологическим отделением совместно со своей гражданской супругой похищал денежные средства больных, которым требовалась операция остеосинтеза (хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций).



Так, зная, что данные операции проводятся бесплатно за счет средств медицинского страхования, а также о наличии в больнице металлоконструкций, необходимых для проведения операции, он сообщал больным или их родственникам об их отсутствии и предлагал приобрести у сторонней организации.



При этом он давал телефон своей гражданской супруги, которая приобрела печать одного из предпринимателей города, занимающегося автоперевозками. При получении согласия потерпевших обвиняемый для проведения операции получал необходимые металлоконструкции в больнице, затем передавал их своей подельнице, которая, в свою очередь, с составленными фиктивными документами от имени ИП передавала их родственникам больных. Похищаемые суммы варьировались от 23 тыс. руб. до 60 тыс. руб. В указанный период ими от 16 пациентов получено более 568 тыс. руб.



В ходе расследования уголовного дела на транспортное средство, принадлежащее обвиняемой, судом наложен арест.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Синарский районный суд г. Каменска-Уральского.

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