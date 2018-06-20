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В январе-мае в Челябинской области выдано автокредитов почти на 6,6 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 20.06.2018. В январе-мае 2018 года сумма выданных в Челябинской области автокредитов составила 6 млрд 589 млн руб., что на 16,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России за 5 месяцев текущего года выдано автокредитов на сумму 218,7 млрд руб. Это на 34,4% превышает уровень аналогичного периода 2017 года.



Челябинская область по величине данного показателя занимает восьмую позицию среди субъектов РФ после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республик Татарстан и Башкортостан, Краснодарского края и Свердловской области.



«В последнее время суммы выдаваемых автокредитов растут не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки автопрома. В том числе в части повышения стоимости автомобиля до 1,5 млн руб. в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на рост автокредитования повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По его словам, сейчас банки стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне.

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